Un Natale chic grazie agli stili Country e Shabby: le tendenze 2019

Siete in ritardo con le decorazioni e gli addobbi natalizi? Forse è tempo di organizzare le idee, il tempo stringe. Ecco alcuni consigli per i ritardatari su come decorare la propria casa con le tendenze del Natale 2019 e rimanere a passo con la moda.

Tendenze

Le tendenze per questo Natale sono molteplici, ci si può orientare per un albero nei colori blu scuro e bianco, elegante ed originale, addobbato con stelle, renne e palline di vari colori. Vincente è anche l’accostamento tra il verde, il bianco e l’oro. Se amate lo stile minimal potete scegliere degli addobbi di colore bianco e trasparenti, che richiamano alla mente la neve e il ghiaccio. Le tendenze del 2019 sono caratterizzate dall’essenzialità, preferenze per il metallo, forme moderne e minimaliste.

I colori

Il bianco, il rosa e il verde sono tra i colori più gettonati per addobbare l’albero di Natale. La palette natalizia comprende anche i toni neutri, le sfumature terrose, i pastelli chiari e l’oro. Per chi ha un carattere più deciso, invece, ci sono i toni metallici e i colori profondi come il verde scuro, il blu, il viola. Chi, invece, vuole restare fedele alla tradizione, ma rimanendo pur sempre di tendenza, può optare per il rosso, il colore Pantone 2019 o il living coral.

Stili

Ecco due suggerimenti: