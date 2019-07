''Alla faccia del Bicarbonato di sodio'': gli innumerevoli usi in casa de sale bianco

Dall’igiene personale, alla pulizia di frutta e verdura, dal lavaggio della biancheria in lavatrice, alla capacità di assorbire gli odori: con un costo irrisorio possiamo avere in casa un formidabile alleato per moltissime situazioni.