Il barbecue fai da te per grigliate in giardino

Il giardino è il luogo privilegiato della casa dove trascorrere serate tra amici e parenti. In funzioni delle dimensioni del giardino alcuni costruiscono una piscina con tende da sole ed altri sfruttano questo spazio della casa con un'opera di fai da te che richiede un po' di esperienza perché necessita di una certa manualità e di una buona dose di precisione: il barbecue. Per ottenere un barbecue funzionale e solido, che duri all'uso e alle intemperie è necessario seguire alcuni accorgimenti.

Materiale

Il materiale di costruzione da scegliere dipende dalle vostre esigenze, ma anche dalla disponibilità dei materiali e dalle vostre conoscenze di bricolage, un barbecue in metallo, ad esempio, necessita di saldature ben solide, un barbecue in muratura deve avere dei muri di supporto resistenti. Possono essere utilizzati mattoni in cotto o altri materiali, molto utilizzate, ad esempio, sono le pietre e soprattutto la pietra lavica, una pietra dura e compatta, che resiste bene al fuoco, che è disponibile anche in pratici blocchetti. In alcuni negozi di materiale edile è possibile trovare, anche, lastre di pietra, che possono venire utilizzate per creare il focolare, anche se chiaramente sono ingombranti e pesanti, ma la resa finale è ottima. La pietra è un materiale molto durevole e pregiato, che si mantiene molto bene con il passare degli anni.

Progetto

Prima di iniziare, realizzate un piccolo progetto, andate in giardino con un metro e misurate lo spazio a disposizione, se non già avete un piano d'appoggio, considerate di dover utilizzare del cemento per creare la base al barbecue, in quanto si tratta di un oggetto pesante che non può venire appoggiato direttamente al terreno. Se il barbecue verrà posizionato molto vicino alla casa, considerate che dovrà avere anche una cappa, per convogliare il fumo.

Barbecue in muratura fai da te

I barbecue da giardino più semplici da costruire da soli sono quelli in muratura, che consistono di due o tre muretti in mattoni, con dei piani orizzontali per la griglia e il focolare. Sulla base in cemento dovrete costruire almeno due muretti paralleli, che potete irrobustire con un terzo muretto perpendicolare, è consigliabile utilizzare della malta refrattaria, che tenga il calore, e posizionare i mattoni in modo alternato, in modo che quelli del secondo strato non siano posti in perfetta corrispondenza con quelli del primo, e così via. Arrivati ad altezza del bacino potete posizionare all'interno del muro un tavellone in cemento refrattario, che sorreggerà il focolare, oppure potete posizionare delle staffe su cui poggiare un focolare in metallo resistente. Al di sopra dovrete costruire tre muretti, a formare una sorta di forno, aperto da un lato, alto almeno 40 - 50 cm, che sorreggerà la griglia e riparerà il fuoco dal vento. Se dediciamo di utilizzare la pietra lavica, il metodo di costruzione è lo stesso di quello attuato utilizzando i mattoni, in quanto i blocchetti di pietra lavica si maneggiano in modo pressoché identico ai mattoni di cotto. Inoltre, costruire anche il piano del focolare con questa pietra è un'ottima idea, in quanto funziona come i mattoni in materiale refrattario, si scalda e mantiene a lungo il calore. Una volta terminato il barbecue da giardino, potete pensare di posizionare sulla griglia anche delle lastre in pietra ollare. Il materiale per costruire un barbecue da giardino si trova in qualsiasi negozio di bricolage. Partite da casa con il progetto fatto, e qualche conticino, per capire cosa vi serve e in che quantità, per non dover tornare più volte a rifornirvi. Se siete negati nell'arte dell'edilizia, allora potete anche valutare di acquistare un barbecue da giardino precostruito, in agglomerato cementizio, non è la stessa cosa che farlo da soli, ma avrete un barbecue funzionante, duraturo e con minore sforzo.