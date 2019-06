I fiori estivi che rendono la casa vivace ed accogliente

Anche se da noi il caldo mette a dura prova la resistenza dei fiori e delle piante più delicate esistono tuttavia delle varietà che tollerano bene il caldo tipico della stagione. Un balcone o un giardino ricco di piante diventa uno spazio accogliente e vivace dove ricevere ospiti e passare del tempo magari leggendo un libro. A questo proposito, vi proponiamo 4 fiori estivi facili da coltivare che vi regaleranno fioriture profumate e vivaci. Ecco alcuni preziosi consigli per arredare il tuo giardino in modo semplice.

I gerani

I gerani possono fiorire tutto l’anno, ma il periodo ideale è proprio l'estate. Oltre alla magnifica funzione estetica, questa pianta, oltre che a decorare il nostro giardino o il nostro terrazzo, con il suo profumo vi proteggerà dall’intrusione di zanzare e altri insetti indesiderati. Si tratta di una pianta poco esigente, per crescere non ha bisogno di particolari cure o attenzioni. Nei vivai e nei negozi di giardinaggio si possono trovare tantissime varietà di geranio che si distinguono per colore, portamento e aspetto delle foglie. In generale, tutto ciò che serve al geranio è un’ esposizione in pieno sole, del terriccio e una posizione ventilata. Per quanto riguarda le annaffiature, ricordate che i gerani amano i climi caldi, quindi soffrono l’eccesso idrico e i ristagni. Evitate sempre che il sottovaso si riempia di acqua e fate asciugare bene il terreno tra un’innaffiatura e l’altra. In estate le innaffiature devono essere giornaliere.

L'agapanto

L’agapanto, o fiore dell'amore, in estate colora le aiuole con le sue bellissime fioriture blu e azzurre. La pianta non ama il vento né la luce diretta del sole. La sua posizione ideale è a mezzombra. Inoltre, ha bisogno annaffiature regolari e di un po’ di concime liquido una volta al mese. Gli agapanti a foglia sempreverde devono essere posizionati in un luogo soleggiato, devono essere riparati nelle ore più calde della giornata, sopratutto in estate. Il loro portamento e la crescita rigogliosa tende a formare cespi di notevoli dimensioni, ideali per creare macchie di colore nei giardini.

Il gladiolo

Di facile coltivazione sia in piena terra che in vaso, il gladiolo è in grado di regalare fiori a stelo lungo che sbocciano da luglio a settembre, a seconda del periodo di piantagione. Anche questa pianta non ha bisogno di particolari cure, tutto quello d cui ha bisogno è una posizione in pieno sole e un buon terreno da giardino con un ottimo drenaggio. Non ama particolarmente il vento che tende a far piegare i lunghi steli su cui sbocciano i suoi fiori a trombetta. Il terreno dove verranno coltivati deve essere sempre umido, ma non si devono creare ristagni che possono dar vita a marciumi e favorire l’attacco di parassiti e muffe.

La lavanda

La lavanda cresce spontaneamente in tutto il bacino del Mediterraneo, ma può essere coltivata facilmente anche in giardino e in vaso, regalando splendide fioriture decorative dal profumo persistente e inebriante. Questa pianta può essere propagata per talea o per seme, preferibilmente durante l’autunno o all’inizio della primavera quando il clima è più mite. La scelta dello spazio da destinare alla pianta è fondamentale. Deve essere una zona del giardino o del balcone sufficientemente soleggiata, ventilata, non umida e lontana da altre piante che potrebbero limitarne lo sviluppo. Le annaffiature devono essere regolari, ma mai abbondanti. Se decidete di coltivare la lavanda in vaso procuratevene uno alto e capiente, del terriccio e dell’argilla espansa che metterete sul fondo per favorire il drenaggio.