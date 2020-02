'Colto e mangiato': le verdure a Km 0 da coltivare in casa

Avere sempre a disposizione verdure e ortaggi a Km 0 è il sogno di molti. C'è chi si adopera e realizza in casa un piccolo orto fai da te avendo così la possibilità di consumare prodotti sempre freschi, e perché no, dare anche una mano al portafogli. La lattuga, le cipolle, le carote fanno parte di quelle verdure che non richiedono molto lavoro e che una volta ripiantate possono rinascere. Basta avere degli scarti per originare nuovi ortaggi a costo zero e creare il vostro orto biologico. Ecco i nostri consigli.

Le carote

Per ripiantare le carote occorre acquistare quelle che sull'estremità presentano delle foglie. Tolte queste ultime, si deve tagliare la parte della carota alla base del fogliame, e farne una rondella. Una volta tagliata andrà sistemata in un piatto con dell’acqua che andrà cambiata ogni 2 giorni. Dopo una settimana la nuova piantina germoglierà, e dovrete farla crescere per almeno 4 giorni per poi poterla ripiantare in un vaso con del terriccio e con all’aria solo la parte germogliata.

La lattuga romana

Per coltivare questa verdura devote iniziare utilizzando la parte inferiore del cespo di lattuga, questo deve essere messo in 2 cm d’acqua e posizionato vicino ad una finestra per 15 giorni. Dopo un paio di settimane si inizieranno a sviluppare le nuove foglie. Quando il cespo inizierà a germogliare, potrete ripiantarlo in un vaso o direttamente in giardino, dove potrà continuare la sua crescita.

L’aglio

I germogli d’aglio sono l'ideale per realizzare delle piante. Dopo aver pulito i germogli, metteteli in un bicchiere d’acqua e posizionatelo vicino ad una finestra o direttamente all’aperto; quando i germogli cresceranno di qualche centimetro li dovrete ripiantare. Utilizzando un suolo fertile e un vaso grande potrete vedere i risultati già in qualche giorno. L’aglio potrà essere raccolto quando le foglie della pianta saranno marroni e inizieranno a cadere.

Le cipolle verdi

Potete utilizzare le radici delle cipolle verdi per ottenerne di nuove. Mettete la cipolla con la radice in un bicchiere d’acqua e conservatelo in una camera luminosa. In brevissimo tempo vedrete delle piccole cipolle pronte alla raccolta quando raggiungeranno i 5/6 pollici di lunghezza.

Il basilico

Per coltivare il basilico, è sufficiente posizionare alcune foglie in un bicchiere d’acqua e attendere una settimana. Il bicchiere dovrà essere posizionato alla luce diretta del sole e quando le radici cresceranno le dovrete ripiantare in un vaso. Per non far diventare il basilico troppo viscoso sarà necessario bagnarlo sistematicamente. L’ideale è cambiare l’acqua del bicchiere quotidianamente.