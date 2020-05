A Giovinazzo vietate bevande in lattina e bottiglie di vetro: ordinanza valida fino al 30 settembre

Il Comune di Giovinazzo ha emanato un divieto di consumare bevande, in bottiglie e in bicchieri di vetro, e in lattina fino al 30 settembre, nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6 di mattina. L'ordinanza emessa dal sindaco Tommaso Depalma è valida nella zona compresa tra il Lungomare Marina Italiana , il Lungomare Esercito Italiano e il centro storico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il divieto vale per i titolari di esercizi pubblici , commerciali, alimentari di vendita al dettaglio e laboratori artigianali ai quali non è consentito l’asporto, al di fuori dei propri esercizi, dei contenitori di vetro e di metallo contenenti bevande di qualunque genere. Per i trasgressori previste multe dai 25 ai 500 euro.