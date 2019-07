Come riciclare i fondi del caffè

Sapete che il riciclo non riguarda solo la plastica o la carta? Si, avete capito bene! Ora ve lo spieghiamo in questo articolo molto interessante. Premettendo che il riciclo è la giusta pratica che ci aiuta a fare economia e soprattutto a rispettare l'ambiente, nelle nostre case molte cose che usiamo quotidianamente possono essere destinate a 'seconda vita'.

Ecco cosa potete ad esempio fare con i fondi di caffè, che se sfruttati nel modo giusto, possono avere mille nuovi impieghi. Vediamo insieme quali...

Allontanano le formiche

I fondi di caffè sono un rimedio naturale per allontanare definitivamente le formiche dalla nostra abitazione. Basta prenderne uno e posizionarlo all'ingresso della 'tana' o alla base della 'fila' d'insetti che ci assilla, e in poco tempo questi spariranno da ogni superfice. Se invece hanno riempito qualche ripiano, basterà sbriciolare e appoggiare un fondo di caffè per farli fuggire.

Allontanano le lumache

Se ci sono lumache in casa, sul balcone o in terrazza, è possibile far asciugare i fondi di caffè al sole, spezzettarli e poi cospargerli sui bordi dove le abbiamo notate. Nel giro di qualche giorno non ci faranno più visita!

Eliminano i cattivi odori

Se in casa c'è un cattivo odore, basta prendere un vecchio collant, infilarci i fondi di caffè, chiudere la calza e appenderla in qualche punto.

Ottimi per il frigo

Prendere un contenitore e metterci dei fondi di caffe, posizionando poi tutto in un ripiano. In questo modo saranno eliminati tutti gli odori dei vari cibi conservati in frigo. Il consiglio è quello di cambiare i fondi almeno una volta alla settimana.

Contro le incrostazioni

Se abbiamo qualche pentola incrostata, si possono passare i fondi di caffè sulla parte rovinata insieme a una spugna e una goccia di detersivo. Piano piano le incrostazioni andranno via e la pentola sarà come nuova.

Per le mani

Se abbiamo pulito del pesce prima di cucinarlo o toccato dell'aglio e vogliamo eliminare questi odori dalle mani, basterà strofinarsi le mani con dei fondi di caffè: sgradevoli odori saranno subito eliminati.

Curiosità

Un'azianda tedesca di Berlino, la Kaffeeform, è la start-up tedesca che ha deciso di dare una nuova vita alle numerosissime tazze di caffè consumate ogni giorno. Infatti ricicla i fondi del caffè per produrre tazze e tazzine 100% eco-compatibili.

Insieme a un'altra start-up, chiamata Crow Cycle Courier Collective, raccoglie circa 110 chili di fondi di caffè, destinati a essere ripuliti, asciugati e mescolati a fibre vegetali, resine naturali e grani di faggio. Con pressione e calore, 6 tazze di questi "scarti" possono dare luogo a una tazza e a un piattino nuovi. Il risultato? Sono tazze e tazzine biodegradabili e riutilizzabili, leggere, resistenti, lavabili in lavastoviglie e hanno anche un leggero odore di caffè.