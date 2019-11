Laminazioni adesive: come cambiare look alle piastrelle risparmiando

Siete stufi delle solite piatrelle e vorreste tanto cambiarle ma senza spendere molto? Oggi vi suggeriamo come poter rinnovare il look del vostro ambiente in poche mosse veloci e per niente dispendiose. Esistono delle speciali laminazioni adesive che permettono di donare un nuovo aspetto ai rivestimenti di cucina e bagno senza lavori di muratura e quindi con un budget contenuto.

Cosa sono le laminazioni adesive?

Le sottili laminazioni adesive sono dei rivestimenti innovativi da applicare appunto ad un ambiente piastrellato, ad esempio bagno o cucina e sono realizzate in diverse decorazioni. Non occorre eseguire lavori di muratura ed è possibile trovarle in diverse finiture e in diversi formati standard, come anche personalizzarle secondo i propri gusti.

Le laminazioni adesive sono realizzate in materiali resistenti, molto facili da applicare, e da pulire e non sono vincolanti per l'arredamento perchè facilmente rimovibili anche in futuro.

Come applicarle? Il momento dell'applicazione deve essere fatto a regola d’arte seguendo semplici step.

Prima della posa

Prima di iniziare la posa bisogna sempre pulire a fondo le piastrelle, non devono restare residui di nessun genere. Questa pulizia preliminare assicura che il prodotto aderisca bene alla piastrella e duri a lungo senza staccarsi. La piastrella da rivestire deve essere perfettamente liscia e ben salda alla parete.

Come si applica