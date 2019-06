Idee e progetti per realizzare una casa in stile ''Loft''

Tutti abbiamo sognato la grande mela e quel panorama mozzafiato dello skyline di New York! Come sarebbe bello poter abitare in una di quelle case dallo stile urban a diversi metri da terra. Anche se New York è davvero affascinante Bari non ha nulla da invidiare alle altre città del mondo e nonostante non si abiti in un vero e proprio loft, ci sono tanti trucchetti per avvicinarsi a questo stile moderno.

Piacerebbe a molti un arredamento essenziale in grandi spazi resi calorosi dalla presenza degli amici e dalla raffinatezza dell'arredamento, è molto apprezzato soprattutto tra i giovani. I grandi spazi non sempre sono disponibili, ma possiamo applicare questo stile anche in una normale abitazione di Torino, rendendola simile a un loft newyorkese.

Le caratteristiche di un Loft

Loft è un’abitazione ottenuta dalla ristrutturazione di un’area industriale o commerciale dismessa. Da questo deriva una maggiore altezza del soffitto rispetto ad una normale abitazione e una grande quantità di finestre. L’ampio spazio a disposizione è organizzato tendenzialmente in un ambiente unico, con divisori ridotti al minimo.

Si parla però di loft anche nel caso di un'abitazione molto ampia che segue lo stesso stile nell'utilizzo e nell'organizzazione aperta degli spazi interni.

Nei loft viene particolarmente apprezzata la valorizzazione degli elementi preesistenti così come la sensibilità ecologica sottesa al recupero di spazi industriali dismessi che ne ha evitato il degrado ed al contempo ha scongiurato un ulteriore consumo di territorio per una nuova costruzione.

E’ nella New York degli anni '70 che il loft diventa un alloggio di tendenza, con parecchi artisti statunitensi che li trasformano in case-atelier.

Rendere la propria casa simile ad un loft