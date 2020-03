Come portare la primavera in casa: i consigli e gli accessori per creare una fresca atmosfera

Molti di noi hanno bisogno di respirare aria di primavera, di leggerezza e di vivacità ma sappiamo tutti che questa stagione sarà diversa da quella di tutti gli anni passati...dobbiamo restare a casa! E allora perchè non portare direttamente a casa nostra la primavera?

Bastano infatti alcuni piccoli accorgimenti per trasformare l'atmosfera delle nostre case, qualche accessorio e via, il gioco è fatto!

Ecco alcuni piccoli consigli per regalare alla nostra dimora una ventata di aria primaverile.

Sicuramente molti di voi avranno già iniziato a fare le pulizie di primavera: vetri, finestre, balconi, giardino e terrazzo, zanzariere, infissi, divano, piastrelle, sanitari, garage e chi più ne ha più ne metta.

Non dimenticate nella lista il tradizionale appuntamento con il cambio dell'armadio che davvero ci introduce alla bella stagione. Perchè quindi non continuare la lista delle cose da fare in casa?

I consigli utili

Per prima cosa iniziate dai piccoli accessori: in primavera le temperature si fanno più miti e quindi via le lenzuola di flanella e i colori scuri ma dite sì alle lenzuola dai tessuti più freschi e dai colori tenui o dai motivi floreali. Tutto deve essere a tema primaverile.

Anche il vostro bagno: riempitelo di asciugamani dalle tinte pastello, come verde, giallo, rosa o azzurro e rendetelo fresco e piacevole con una candela profumata magari al gelsomino o ai fiori d'arancio oppure creando un potpourri di fiori essicati alla lavanda.

Il vostro soggiorno non deve essere lasciato da parte anche in questo periodo: mettete via cuscini e copridivano dalle tinte autunnali e sfoggiate fantasie briose e colori che rimandano alla natura e alla bellezza della primavera come il giallo mango, l’azzurro, il celeste, il mandarino oppure il fucsia, per gli amanti dello shock cromatico.

Se avete mensole o ripiani della parete attrezzata riempiteli di foto che vi rimandano a piacevoli ricordi estivi o momenti vissuti in spensieratezza tra amici e parenti.

Addobbate la casa di fiori freschi e utilizzate vasi colorati; decorate la vostra cucina con frutta fresca e verdure di stagione....vedrete che il vostro stato d'animo cambierà.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ogni angolo della vostra casa saprà di primavera!