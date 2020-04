Riscaldamento a pavimento: come funziona e quali i vantaggi

Avere una casa riscaldata in inverno e fresca in estate si può non solo grazie alla presenza dei tradizionali termosifoni e dei condizionatori ma anche con un unico sistema, ovvero quello di riscaldamento con pannelli radianti. Si tratta di un sistema impiantistico utilizzato per riscaldare e rinfrescare gli ambienti. Si tratta di un impianto costituito principalmente da tubature mimetizzate sotto il pavimento. Il risparmio energetico che ne consegue è notevole, scopriamo insieme come funziona.

Come funziona?

Il principio si basa sulla circolazione di acqua calda a bassa temperatura (in genere tra i 30 e i 35 °C) in un circuito chiuso, che si sviluppa coprendo una superficie radiante molto elevata. Il calore dell’acqua che passa nella serpentina sotto il pavimento viene trasmesso via via verso l'alto, fino a riscaldare l’ambiente della stanza in maniera costante e uniforme. Le disposizioni possibili delle tubazioni sono due:

a spirale (o chiocciola), dove i tubi di mandata viaggiano paralleli a quelli di ritorno;

a serpentina, dove i tubi vengono posati a zig-zag.

L’impianto, dunque, costituito da tubi, svolge le dinamiche di termoregolazione. Questi tubi sono posti sotto il pavimento ad una certa profondità che dipende principalmente da fattori come l’altezza del soffitto e la larghezza dello stesso. A stretto contatto con la soletta viene posto uno strato di materiale isolante, il cui compito è quello di limitare le dispersioni verso gli ambienti esterni ai locali da riscaldare. Le tubazioni utilizzate dal pavimento radiante permettono di avere un sistema di riscaldamento/raffreddamento in tutta sicurezza, in quanto vengono utilizzati materiali resistenti. Le tubazioni confluiranno in un collettore che ha il compito di distribuire il fluido termovettore alle varie sezioni dell’impianto. La versatilità di un sistema di pavimento a pannelli radianti permette di utilizzarlo non solo come fonte di riscaldamento, esso è, infatti, strutturato per risultare compatibile anche con i flussi di acqua refrigerata (generalmente attorno ai 15 gradi), mutando, così, in un impianto di climatizzazione.

Vantaggi

Oltre all'importante risparmio energetico, preservare la qualità dell’aria con cui si è a contatto ogni giorno è importante. Il pavimento radiante permette di non alterare la composizione atmosferica lavorando sempre su temperature stabili, il che risulta piuttosto conveniente in presenza di allergie. Inoltre, con gli impianti a pannelli radianti si riesce a garantire un buon confort termico all’interno dell’ambiente evitando moti convettivi d’aria.