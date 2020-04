Candeggina e sapone: i due grandi alleati della pulizia

Oggi diventa più che mai importante avere casa pulita e igienizzata. Infatti in questi mesi di emergenza Coronavirus si presta particolare attenzione nel mantenere pulita ogni superficie come il pavimento, i vari oggetti, indumenti e anche nell' osservare i giusti comportamenti, come ad esempio lavare le mani, che ogni giorno ci vengono raccomandati grazie ai media. A proposito di igiene e pulizia oggi vi parliamo della candeggina, sicuramente il prodotto principale che possiamo utilizzare in casa per uccidere i germi e per cercare di arginare la diffusione del virus (che si dice possa resistere fino a 72 ore).

La candeggina è infatti un potente disinfettante in grado di distruggere la struttura proteica di organismi come virus e batteri.

Candeggina - Come uccidere i germi

mescolare la candeggina con 5 litri di acqua e strofinare con una spazzola la superficie da igienizzare

lasciare asciugare all'aria aperta per 10 minuti la superficie prima di pulirla

aerare sempre la stanza prima di abitarla nuovamente, è necessario che si eliminino del tutto i fumi tossici derivanti dalla candeggina

In queste settimane però uno studio condotto dall'Università dell'Illinois non ha mancato di sottolineare come, a prescindere dalla possibilità del Coronavirus di resistere su superfici o nell'aria per un certo periodo di tempo, la soluzione migliore per potersi proteggere resti sempre quella di lavarsi spesso le mani con acqua e sapone.

Il sapone e l'acqua sono il modo migliore per rimuovere qualsiasi potenziale coronavirus dalle mani prima che questo possa portare a un'infezione. Il coronavirus non penetra attraverso la pelle perché lo strato più esterno è leggermente acido.

Il sapone è efficace perché la sua chimica fa leva sull'involucro esterno del coronavirus e lo degrada. Le molecole di sapone intrappolano quindi i piccoli frammenti del virus, che vengono lavati via nell’acqua. I disinfettanti per le mani funzionano in modo simile distruggendo le proteine contenute nel virus. Purtroppo molti disinfettanti in commercio non presentano la quantità necessaria di alcol per uccidere i virus: almeno il 60% in volume

Sapone - Cosa c'è da sapere

La ricetta originale del sapone di Marsiglia contempla l'uso esclusivo di oli vegetali, in primis quello d'oliva, la cenere di piante marine come alcalinizzante, l'essicazione al sole ed il taglio a mano;

Viene oggi preparato unendo grassi di origine animale (strutto, scarti di macelleria) o vegetale (olio di cocco, mandorle, semi di girasole) con sostanze alcaline (soda caustica) producendo la reazione che viene chiamata 'saponificazione';

Purtroppo in commercio la maggior parte dei saponi commerciali, soprattutto quelli liquidi, non sono sapone vero e proprio, ma una combinazione di detergenti chimici, agenti di schiumatura artificiali e sostanze chimiche.

