Arieggiare casa: perchè è importante aprire le finestre

Avete mai sentito dire "La casa ha bisogno di respirare"? Il ricambio di aria è una cosa necessaria non solo all'ambiente ma anche per chi ci abita. Ecco quindi perchè è importante aprire le finestre, anzi spalancarle.

La luce del sole che entra dalle finestre riduce in maniera importante il numero dei batteri che invece prosperano in condizioni di buio. E' il risultato di alcuni studi recentemente condotti negli Stati Uniti. I ricercatori dell'Università dell'Oregon, infatti, hanno costruito alcune stanze e le hanno riempite con diverse tipologie di polveri. Gli ambienti sono stati esposti alla luce del sole, ai raggi UV e al buio per 90 giorni.

Al termine dello studio è emerso che il 12% dei batteri analizzati si riproduceva con facilità in stanze buie.

La percentuale è decisamente più bassa nelle stanze illuminate con la luce del sole (6,8%) ed in quelle esposte ai raggi UV (6,1%).

Gli ambienti chiusi, non soleggiati e privi di ricambio d'aria possono far nascere nelle persone predisposte allergie molto fastidiose, congiuntiviti e attacchi d'asma.

Per eliminare batteri e acari e per avere un ambiente più sano e pulito, il modo più naturale e green è quello di spalacare le finestre di casa.

Deleterio, invece, l'inevitabile abbinamento tra termosifoni accesi e finestre chiuse, che è il binomio ideale per lo sviluppo dei batteri.