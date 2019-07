Come tenere puliti e privi di germi e batteri i bidoncini della spazzatura

Con l’estate e le temperature alte i residui di cibo che buttiamo tutti i giorni nella spazzatura possono dare cattivo odore e diffondere germi e batteri.

Se abbiamo intenzione di avere ospiti in casa non è un buon biglietto da visita e si possono creare situazioni imbarazzanti. Pranzare o cenare con questi odori potrebbe rovinare le ore trascorse con tanto impegno davanti ai fornelli.

Ecco perché è consigliabile pulire regolarmente la pattumiera. Non è un lavoro impossibile e non porta via tanto tempo. Vediamo i metodi per pulire il secchio della spazzatura e limitare qualsiasi sensazione sgradevole al naso.

Come igienizzare e lavare i bidoni della spazzatura

Ogni volta che rimuoviamo il sacchetto dalla pattumiera, questo potrebbe lasciare dei residui di sporco. Per eliminare gli avanzi, meglio sciacquarla con acqua tiepida e una spugnetta.

Una volta eliminato lo sporco, si deve passare all’igienizzazione. Tra i prodotti naturali immancabili in questo caso, c’è l’aceto. Il liquido perfetto per disinfettare ogni superficie come il box doccia o elettrodomestici, come il frigorifero, si rivela un ottimo alleato anche quando dobbiamo pulire la pattumiera.

Per avere un risultato sicuro e pulito, meglio preparare una soluzione con un litro d’acqua, 2 bicchieri d’aceto e alcune gocce di tea tree oil. L’olio essenziale, come l’aceto, ha una forte azione antibatterica, che disinfetta in modo naturale.

Una volta creata la miscela, basta immergere la spugna e passarla su tutte le superfici interne ed esterne, senza dimenticare il coperchio. Nel caso volete una pulizia più approfondita, potete versare la soluzione all’interno del bidone e lasciarla agire per 5 minuti. Trascorso il tempo dovete sciacquarlo e lasciarlo asciugare sul balcone o in giardino.

Per avere un cestino bello e privo di batteri, meglio ripetere il lavaggio una volta al mese, in estate è consigliabile pulirla anche ogni due settimane.

Come mantenere il bidone pulito

Per avere la pattumiera sempre pulita e non correre il rischio che residui di cibo cadano sul fondo, possiamo prendere dei piccoli accorgimenti. Una soluzione è quella di mettere sul fondo dei fogli di giornale perfetti per assorbire i liquidi. Un’altra alternativa è quella di usare il doppio sacchetto, o quello del supermercato biodegradabile, uno dentro l’altro. La doppia barriera è ideale per i genitori alle prese con i pannolini.

Come eliminare i cattivi odori

Nonostante tutte le precauzioni, la spazzatura può continuare a puzzare. I residui di cibo e gli scarti dell’umido, soprattutto in estate con le temperature roventi, possono degradarsi velocemente e diffondere cattivo odore. Anche in questo caso ci sono dei rimedi naturali che possono eliminare o attenuare il problema.

Una soluzione è quella di mettere il bicarbonato sia sul fondo della pattumiera che nel sacchetto. Il prodotto oltre ad essere efficace per la pulizia del condizionatore grazie al potere assorbente eliminerà la formazione di cattivi odori. Nel caso in cui sono persistenti, meglio realizzare una soluzione di acqua e bicarbonato, da spruzzare all’interno del sacchetto.

Se siete amanti del caffè, potete riciclare i fondi. Conservati nei barattoli e fatti asciugare all’aria, potete versarli sul fondo del sacchetto. In alternativa potete usare la cannella in polvere o in stecche e la vostra spazzatura avrà un piacevole aroma.

Se gli odori sono persistenti meglio ricorrere al limone. All’interno della pattumiera potete strofinare alcune fettine. L’acido ascorbico elimina le molecole causa dei cattivi odori. Un'alternativa può essere anche il sale grosso, oltre ad eliminare il cattivo odore riduce il problema dell’umidità.

Per liberarci definitivamente del problema, possiamo mettere da parte la pattumiera e optare per una compostiera. Questa restando sempre chiusa ermeticamente fino al momento di gettare i rifiuti limita la proliferazione die batteri e crea un ambiente sicuro e gradevole.

