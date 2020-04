Il Covid-19 sopravvive in frigorifero? L'importanza di igienizzare ogni singola confezione

Quando facciamo la spesa molti prodotti acquistati vanno conservati in frigo e uno degli interrogativi che spesso ci poniamo è: ''Il Covid-19 sopravvive in frigorifero?''. Abbiamo visto che il virus, pur perdendo la sua carica virale con il passare delle ore, sopravvive per giorni sulle superfici. E' quindi possibile che resista all'interno del frigorifero, così come a temperatura ambiente.

A sottolinearlo è il Dottor Warner Greene, ricercatore e virologo del Gladstone Institutes di San Francisco, in una recente intervista al Corriere della Sera. Proprio per questo raccomanda di disinfettare tutti i contenitori e le confezioni prima di metterli in frigo.

Coronavirus: quali sono i materiali dove il virus sopravvive più a lungo

Gli studi attuali dimostrano che il Sars-CoV-2 sopravvive su:

rame;

cartone;

acciaio inossidabile;

plastica.

Il materiale capace di ospitare più a lungo il virus è la plastica che richiede 7 ore per il dimezzamento della carica virale e 72 per l'abbandono completo. Seguono nell'ordine: l'accaio (6 e 48 ore), cartone (5 e 24 ore) e il rame (2 e 4 ore).

Questi numeri confermano che disinfettare le superfici con prodotti a base di alcol etilico, acqua ossigenata e candeggina è la scelta giusta: il virus viene ucciso nel giro di un minuto.

Ma è corretto disinfettare ogni singola confezione prima di metterla nel frigorifero?

Fino ad orea come hanno confermato i più importanti virologi il Covid-19 ha un contagio a prevalenza interumana. Proprio per questo è importante lavarsi bene le mani con acqua calda e detergerte prima e dopo aver maneggiato recipienti e confezioni.

Queste sono le precauzioni più importanti. Proprio come quelle di concentrarsi nella pulizia di superfici e oggetti come maniglie e interruttori della luce, che vengono toccati decine di volte al giorno. Ciò non esclude il fatto che essere prudenti anche nel disinfettare i contenitori che vanno in frigo non è poi una cattiva idea.