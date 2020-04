Il levapelucchi: l'accessorio utile che elimina lanuggine, peli e pallini da ogni superficie

Per chi ha amici pelosi in casa, sia che si abbia un giardino come anche no, è inevitabile trovare su divani, tappeti, letto e poltrone tracce dei loro pelucchi. Questi infatti non sono presenti solo su arredi o accessori ma anche sul guardaroba. Come fare?

Avere un'abitazione sempre ordinata e pulita è soprattutto fondamentale per chi soffre di allergie e per chi comunque è abituato a ricevere degli ospiti.

Per una maggiore igiene, consigliamo un lavaggio dell'animale con una frequenza che cambia a seconda del tipo e della lunghezza della sua pelliccia.

Tuttavia una tra le soluzione più efficace, oltre a quella di munirsi giornalmente di aspirapolvere, è quella di usare il levapelucchi, una spazzola dalle piccole dimensione che libera ogni superficie da peli, capelli e pelucchi vari. In commercio esistono sia quelle manuali che elettriche. Il levapelucchi manuale ha un costo molto più basso della versione elettrica ma ha come limite il tempo e la fatica per liberare le superfici, mentre il modello elettrico è molto più semplice e veloce.

In commercio esistono diversi modelli dal funzionamento facile ed intuitivo. Il levapelucchi elettrico rimuove lo sporco anche su grandi superfici e con il vantaggio di effettuare la rimozione in pochi minuti.

In commercio esistono diversi modelli a seconda delle esigenze:

Per chi in casa ha poltrone o divani pieni di pelucchi, utile il levapelucchi per grandi superfici, accessorio che permette di rimuoverli in pochi minuti.

Per chi è abituato a viaggiare per lavoro e ha l'esigenza di essere sempre in ordine un levapelucchi piccolo e compatto. Può essere portato con sé in ogni occasione anche nelle valigie più piccole.

Levapelucchi ricaricabile, per usarlo in ogni momento senza il rischio che si scarichi. Grazie ad un'uscita Usb può essere collegato a qualsiasi dispositivo con questa uscita.

Levapelucchi per ogni tessuto utile quando in casa si hanno animali domestici e arredi e guardaroba non sono al sicuro dai loro peli. Questo apparecchio rimuove facilmente i pelucchi dagli abiti, è perfetto su stoffe ruvide e grandi superfici come quella dei divani. Ideale sui capi e ha un contenitore trasparente rimovibile, facile da svuotare una volta pieno.

Levapelucchi con maniglia girevole. Molti indumenti con il tempo tendono ad infeltrirsi, per eliminare la lanuggine soprattutto sui capi in lana e cotone, questo levapelucchi agisce su ogni tipo di tessuto.

Preservare il divano non vuol dire solo occuparsi della sua pulizia, ma anche eliminare i pelucchi e i peli. Con il levapelucchi per tessuti si agisce su grandi superfici ed è perfetto su poltrone e letti.