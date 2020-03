Percarbonato di Sodio: il prodotto ecologico che smacchia, sbianca e disinfetta ogni superficie

Quando si parla di pulizie domestiche, sia che si tratti di lavare le superfici che i panni, cresce di più l'esigenza di utilizzare prodotti ecologici, compatibili con l'ambiente e che non siano dannosi per la nostra salute.

Pensiamo infatti che un detersivo più sia aggressivo più risulti più efficace nell'abbattere la carica batterica sulle superfici. Non è sempre così. Oggi infatti vi parliamo di un prodotto, da molti sottovalutato e forse anche poco conosciuto, ma davvero utile nella rimozione dello sporco più ostinato sulle superfici e sui panni, indicato anche come un ottimo igienizzante: il Percarbonato di Sodio.

Caratteristiche

Il Percarbonato di Sodio (Sodium Carbonate Peroxide) è un prodotto utile nella rimozione dello sporco e impiegato al posto della candeggina, totalmente naturale con potenti proprietà igienizzanti.

A differenza della candeggina, il Percarbonato di Sodio che contiene ossigeno, agisce con l'acqua ed elimina le macchie senza limitarsi a coprirle come invece capita con la candeggina che invece risulta essere solo uno sbiancante ottico. La candeggina infatti si fissa alle fibre e, grazie ai raggi UV, riflette un colore bianchissimo, senza però andare a fondo nella rimozione dello sporco.

Ecco quindi che il Percarbonato di Sodio risulta un ottimo sbiancante naturale e anche ecocompatibile perchè non inquina l'ambiente e si decompone in sostanze già presenti in natura. Inoltre a differenza di altri sbiancanti non contiene enzimi, tensioattivi, candeggianti ottici o azzurranti ed è privo di fosforo e allergeni.

Usi

Per i panni con lavaggio a mano e in lavatrice: il Percarbonato di Sodio è utilissimo nella pulizia dei panni, soprattutto per il suo effetto sbiancante. Va messo un piccolo cucchiaio in aggiunta al detersivo che utilizzate e l'unica raccomandazione da seguire è quella di non usarlo se avete a che fare con lana, lino, seta o pelle. Questi tessuti potrebbero rovinarsi.

Il Percarbonato di Sodio è quindi utilizzato nel lavaggio dei panni per la sua:

Azione detergente per capi con macchie ostinate: i capi bianchi vanno lasciati in ammollo per un paio di ore mentre per i colorati basterà un'ora di prelavaggio;

per capi con macchie ostinate: i capi bianchi vanno lasciati in ammollo per un paio di ore mentre per i colorati basterà un'ora di prelavaggio; Azione disinfettante , antimicotica e antibatterica: viene spesso consigliato per i capi e i pannolini lavabili dei bambini;

, antimicotica e antibatterica: viene spesso consigliato per i capi e i pannolini lavabili dei bambini; Azione Rivitalizzante perchè gli indumenti sbiaditi e ingialliti, ritornano alla loro originale lucentezza e al colore naturale;

perchè gli indumenti sbiaditi e ingialliti, ritornano alla loro originale lucentezza e al colore naturale; Viene inoltre impiegato nella pulizia di piatti e stoviglie per igienizzare e pulire lavastoviglie e lavatrice: dovete aggiungere il Percarbonato di Sodio o durante il normale funzionamento, o in un ciclo a vuoto;

per igienizzare e pulire lavastoviglie e lavatrice: dovete aggiungere il Percarbonato di Sodio o durante il normale funzionamento, o in un ciclo a vuoto; Per la pulizia della casa come bagno, cucina, pavimenti, e altre superfici lavabili sciogliendo in un secchio contenente un litro d'acqua un cucchiaio di detersivo/sapone ecologico e un cucchiaio di Percarbonato.

Consigli utili

E' consigliato utilizzare il Percarbonato in acqua tiepida o calda, magari intorno ai 50-60°, perchè la sua funzione igienizzante si attiva dai 30° in su quando appunto si decompone sviluppando ossigeno, quindi acqua ossigenata, e carbonato di sodio o soda.

Dove acquistarlo?

Il Percarbonato di sodio puro è un detergente che potete acquistare online, nei negozi di prodotti biologici e in alcuni supermercati che hanno prodotti specifici per la pulizia facendo però sempre attenzione che non contengano tensioattivi.

