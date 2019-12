Arriva il gelo: i consigli per proteggere contatori e tubature

Quando freddo e gelo invadono la nostra provincia e quindi le nostre case è importante prendere delle precauzioni per evitare così spiacevoli disagi. L'abbassamento delle temperature potrebbe in questi casi provocare dei danni agli impianti idrici esterni alle abitazioni, in particolare su condotte e contatori dell'acqua, che possono arrivare a rompersi causa il gelo.

Cosa fare quindi in caso di gelo a Bari? Come si possono proteggere i contatori dell'acqua? Ci sono una serie di consigli utili in caso di brusco abbassamento delle temperature. Una di queste che risulta anche molto efficace è quella di proteggere dal gelo i contatori idrici,

mediante coperture provvisorie.

La protezione del contatore, infatti, è importante per evitare perdite o mancanze d’acqua. Per questo scopo si consiglia di utilizzare materiali isolanti, i più adatti sono il polistirolo e il poliuretano espanso che isolano efficacemente gli apparecchi

dall’ambiente esterno. Attenzione a non utilizzare giornali o panni in stoffa che, assorbendo acqua e umidità, rischiano di peggiorare la situazione. È inoltre importante proteggere le tubature all’aperto di entrata e uscita dal contatore.