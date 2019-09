Pulire i vetri di casa in autunno: i trucchi per farli brillare

Come abbiamo già detto per l'arrivo della stagione autunnale è consigliabile dedicarsi alle pulizie di casa. Se siete pronti a dedicare il vostro tempo per far brillare e igienizzare ogni angolo della casa, quando si arriva ai vetri, improvvisamente tutta la volontà scompare.

Oltre ad essere un’attività noiosa è anche difficile e il rischio di compiere qualche errore è sempre dietro l’angolo.

Nonostante questo, siete consapevoli che avere vetri puliti e brillanti può cambiare l’aspetto del vostro appartamento e filtrare più luce quando in autunno le giornate grigie sono una costante.

Quindi per aiutarvi nella pulizia dei vetri, vi suggeriamo qualche consiglio utile.

Errori da non commettere

Pulire i vetri come detto in precedenza non è semplice, a volte si possono compiere piccoli o grandi errori che mettono a rischio il risultato. Quindi prima di iniziare è bene sapere cosa non fare:

meglio non pulire i vetri in giornate troppo calde o con il sole diretto. Il caldo asciuga subito il detersivo e l’acqua quindi non abbiamo il tempo di rimuovere l’eccesso e gli aloni. Il sole diretto, invece, non ci permette di vedere eventuali macchie residue.

o con il sole diretto. Il caldo asciuga subito il detersivo e l’acqua quindi non abbiamo il tempo di rimuovere l’eccesso e gli aloni. Il sole diretto, invece, non ci permette di vedere eventuali macchie residue. non utilizzare l’acqua fredda , a differenza di quella calda non riesce a sciogliere il grasso

, a differenza di quella calda non riesce a sciogliere il grasso mai usare i detersivi puri , potrebbero fare troppa schiuma, quindi meglio diluirli.

, potrebbero fare troppa schiuma, quindi meglio diluirli. per asciugare i vetri non usare carta da cucina, ma vecchie maglie perché i primi potrebbero rilasciare dei residui.

Pulizia degli infissi

Prima di pulire i vetri e avere un risultato brillante, bisogna occuparsi degli infissi. Come prima cosa si deve rimuovere la polvere con un panno o con l’aspirapolvere.

Successivamente in base al materiale dovete capire il metodo di pulizia migliore. Se sono in PVC la pulizia sarà semplice e veloce, basta diluire il detersivo all’interno dell’acqua. Se con il tempo si sono ingialliti, allora potete provare con un composto a base di 3 cucchiai di acqua ossigenata a 40 volumi, 2 di bicarbonato e mezzo di detersivo. Preparata la soluzione e messa sull’infisso, dovete lasciarla agire per circa un’ora e successivamente risciacquare.

Quelli in legno sono più delicati e quindi bisogna fare più attenzione. Il materiale naturale tende ad assorbire l’acqua quindi dovete passare un panno inumidito con sapone di Marsiglia.

Se sono in alluminio usate uno sgrassatore se particolarmente sporchi e sciacquate con un panno in microfibra.

Pulizia vetri

Ora è arrivato il momento di pulire i vetri. Prima di iniziare, meglio spolverarli. Il panno deve essere asciutto per evitare che con l’acqua si formi uno strato difficile da rimuovere.

Fatto questo dovete lavare i vetri con un panno umido in microfibra. L’acqua da sola non basta, quindi dovete creare delle soluzioni naturali. La prima alternativa è quella di usare 100 ml di aceto in mezzo litro di acqua calda. L’aceto è uno sgrassatore naturale quindi basta spruzzarlo sui vetri e in un attimo rimuove tuti i residui.

Un’altra soluzione è quella di utilizzare il sapone liquido all’interno dell’acqua calda. Pur essendo efficace, la soluzione deve essere rimossa bene, altrimenti potrebbero rimanere dei residui.

Anche il detersivo per piatti è perfetto per pulire, e renderli brillanti, basta scioglierlo in mezzo litro d’acqua e il gioco è fatto.

Tra i metodi più efficaci c’è la patata cruda, il tubero sgrassa e rende brillanti i vetri. Una volta tagliata a metà e passata sulla superficie, non vi resta che sciacquare con acqua calda.

Asciugare i vetri

Oltre al lavaggio, anche asciugare i vetri non è semplice. Il metodo più efficace ed economico è quello di usare la carta di giornale. Accartocciata riesce a rimuovere gli aloni grazie allo speciale inchiostro all’interno.

Se preferite i panni allora potete optare per quelli in microfibra. Il metodo efficace è quello di passarlo con una leggera pressione su tutta la superficie.

Per avere un risultato impeccabile, potete terminare utilizzando un aspiragocce e in un attimo tutti i residui di acqua verranno rimossi

Prodotti online per la pulizia dei vetri

Aspiragocce elettrico

Detergente concentrato per vetri

Aspiragocce manuale

Pulitore a vapore portatile