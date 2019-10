Pulizia termosifoni prima della stagione fredda: come avere un ambiente salubre e garantire un buon funzionamento

La stagione fredda è alle porte e si avvicina il momento di mettere in funzione i termosifoni. Prima però di accenderli occorre pulirli per bene per poter garantire un ambiente salubre nelle nostre abitazioni specialmente in presenza di bambini o di chi soffre di allergie. Scopriamo insieme i passaggi utili da seguire per una corretta pulizia.

Può sembrare un'operazione noiosa ma con i giusti strumenti sarà tutto più facile e scorrevole: ricordate che pulire i termosifoni è fondamentale per garantirne il perfetto funzionamento. La pulizia deve essere effettuata prima dell'accensione, e i migliori periodo sono sicuramente la primavera o l’autunno. Potete utilizzare metodi tradizionali oppure, per sanificare meglio, il vaporetto.Qualora la pulizia dovesse risultare difficile o siete troppo occupati per poterlo fare personalmente allora rivolgetevi ad uno specialista.

Diverse tipologie di termosifoni

Prima di intervenire con la pulizia dei termosifoni bisogna innanzitutto prendere in considerazione il materiale di cui sono fatti: Alluminio, Metallo o Ghisa.

Questi ultimi richiedono più manutenzione e sono anche i più difficili da pulire. I termosifoni in alluminio o metallo, invece, hanno solitamente superfici lisce, e si puliscono più velocemente.

La pulizia interna, deve precedere quella esterna per evitare appunto spruzzi di acqua sporca: altrimenti si vanificherebbe tutto lo sforzo fatto in precedenza. Pulire internamente i termosifoni permette anche di eliminare le bolle d’aria che sono la causa principale del loro malfunzionamento.

Pulizia interna

Recuperate una bacinella, dei fogli di giornale, una pinza o chiave per aprire la valvola. Posizionate alcuni fogli di giornale e poi la bacinella sotto lo sfiato del termosifone. Aprite la valvola utilizzando la pinza o, se c'è, l' apposita chiave e lasciate uscire l’acqua che avrà all'inizio un colore diverso, marroncino o arancione scuro. Quando lo sfiato termina, allora potrete chiudere la valvola.

Pulizia esterna

Termosifoni in ghisa

Con i giornali proteggete i mobili che ci sono nei paraggi e il muro bianco alle spalle del termosifone. Alcuni fogli, sempre di giornale, posizionateli sotto il termosifone. Utilizzate un pennello con manico lungo per eliminare parte della polvere tra i vari elementi e non appena avrete finite allora servirà l’aspirapolvere con beccuccio per aspirare tutta la polvere iniziando dalla parte inferiore del termosifone. Terminata questa fase allora potrete passare alla pulizia con l'acqua e sgrassatore.

Passate la spugna imbevuta di acqua calda e sgrassatore con un cucchiaio di bicarbonato su tutta la superficie del termosifone: ripeterete questa operazione fino a quando l'acqua non risulterà pulita. Una volta terminata la pulizia allora potrete asciugare utilizzando il panno in cotone.

Termosifoni in metallo o alluminio

La pulizia del termosifone in metallo o alluminio comporta molto meno tempo rispetto al termosifone in ghisa e la procedura è simile. Qui il vaporetto è di grande aiuto. Lo utilizzerete sempre dopo aver rimosso la polvere.

Pulire i termosifoni col vaporetto è il modo più efficace per eliminare lo sporco, ma anche per sanificare la struttura evitando il formarsi di muffa e insetti.

Se avete termosifoni con elementi tubolari, allora il gioco è fatto: non dovrete usare neanche l’aspirapolvere.



Per concludere quindi si consiglia un'accurata pulizia dei termosifoni non solo per avere una casa pulita e ordinata ma anche per garantire agli abitanti della casa maggior sicurezza e salute nella stagione invernale.