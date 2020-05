Aria condizionata e Covid-19, c'è da preoccuparsi? il parere dell'esperto

L'estate è ormai alle porte e, come sappiamo bene, a breve sarà impossibile sopravvivere in casa e negli uffici senza i condizionatori. Negli ultimi giorni il dibattito sull'argomento è stato molto acceso e qualche dubbio è sicuramente rimasto tra gli italiani, l'aria condizionata aumenta i rischi di contagio da Covid-19 oppure no? Nelle ultime settimane si è infatti parlato dei condizionatori come veicolo di nuovi contagi. A lanciare l'allarme, in particolare, un articolo pubblicato sulla rivista americana Emerging Infectious Diseases, in cui si parlava appunto di "Trasmissione del virus attraverso l'aria condizionata". A fare chiarezza sull'argomento, ospite della trasmissione Agorà su Raitre, è stato Giovanni Rezza, direttore del dipartimento malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss).

Aria condizionata e Covid, il parere dell'esperto

"È​ stato ipotizzato che l'aria condizionata possa aerosolizzare il virus e trasmetterlo a distanza, non è assolutamente provato - ha chiarito l'esperto che riferendosi all'articolo sulla rivista americana ha aggiunto - il titolo era un po' fuorviante, diceva 'il virus è stato trasmesso attraverso l'aria condizionata', ma dopo si è visto che si trattava di due famiglie che stavano in tavoli vicini, distanti più di un metro, con aria condizionata che era fatta da vento sostanzialmente e quindi spostava le goccioline di saliva un po' a distanza, in un ambiente chiuso".

Ha parlato di un caso eccezionale Giovanni Rezza: "Non è stata l'aria condizionata a trasmettere il virus - ha ancora aggiunto l'esperto - perché il virus si trasmette per i contatti abbastanza ravvicinati". Bene la mascherina, ha sottolineato inoltre il direttore del dipartimento malattie infettive dell'Iss, ma in aggiunta al distanziamento sociale e con attenzione alle mani, altro veicolo di contagio.

Come utilizzare in modo corretto l'aria condizionata

Nonostante ciò e i pareri contrastanti degli esperti, come ogni anno e a maggior ragione adesso, a salvaguardia della salute, questi ultimi, unanimamente, consigliano un'accurata pulizia e disinfezione dei filtri dei condizionatori, prima del loro utilizzo. Inoltre, è raccomandata una corretta areazione e sanificazione degli ambienti chiusi. Il refrigerio concessoci dal condizionatore necessita di cura, l'apparecchio deve sempre essere disinfettato prima e dopo la stagione di utilizzo. Ecco allora una guida utile e preziosa sulla manutenzione e la pulizia del tuo condizionatore d'aria: Condizionatore aria, i trucchi per una perfetta igiene.