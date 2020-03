Disinfettare le scarpe, una buona abitudine per trovare una casa priva di germi e batteri

Mai come in questo periodo si usano con una certa frequenza le parole igienizzare, disinfettare, pulire. A Causa dell'emergenza Covid - 19 c'è una maggiore sensibilizzazione e divulgazione di pratiche igieniche per evitare la trasmissione del Coronavirus.

Oggi vi parliamo di una sana abitudine da adottare ogni volta che rientrate in casa e che non riguarda solo il periodo del Coronavirus, ma ogni volta che mettete piede nella vostra abitazione: lasciare le scarpe fuori dall'uscio oppure disinfettarle prima di entrare.

Vedrete che camminare scalzi porterà tanti giovamenti anche alla vostra salute e alla circolazione dei piedi e gambe! Se proprio non riuscite a tenere fuori casa le vostre scarpe, perchè magari non avete spazio oppure perchè abitate in un condominio e quindi tutto questo potrebbe dare fastidio agli altri condomini, allora optate per la disinfezione. Vedrete che sarà utile a mantenere il vostro ambiente di casa pulito e privo di germi e batteri.

Questa buona abitudine è soprattutto indicata per chi ha in casa bambini piccoli, i quali spesso gattonano per terra e mettono in bocca tutto quello che trovano o per chi vive con persone deboli, il cui sistema immunitario è debole o compromesso.

Come igienizzare le vostre scarpe?

Potete usare dei prodotti a base di olii essenziali che hanno delle buone proprietà antibatteriche e li trovate in commercio;

Esistono, sempre in commercio, dei prodotti spray per scarpe non sono dannosi per la salute: sono ottimi per eliminare i batteri e annientare i cattivi odori;

Potete strofinare le scarpe con una soluzione di alcol denaturato, ideale per disinfettarle in modo rapido;

Potete usare un mix di acqua e candeggina, per disinfettare l'interno delle scarpe. Risulta anche un ottimo igienizzante per l'esterno, in particolare per le suole purchè siano di colore bianco, altrimenti farete danni

