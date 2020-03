Termosifoni accesi fino a 14 ore al giorno, dal Comune c'è il sì: "Più comfort nelle abitazioni dei baresi"

Il Comune, con un'ordinanza del sindaco Antonio Decaro, ha risposto, da oggi e fino al 31 marzo, l'ampliamento a 14 ore della durata giornaliera di attivazione degli impianti.di riscaldamento domestici.

A seguire, dal 1° al 15 aprile, gli impianti di riscaldamento saranno accesi per 8 ore al giorno:“Con questo nuovo provvedimento - osserva il sindaco Decaro - da un lato affrontiamo il brusco calo delle temperature registrato nelle ultime ore, dall’altro accogliamo le richieste di molti cittadini, soprattutto anziani che, costretti in casa come tutti per fronteggiare l’emergenza da Coronavirus, lamentavano le basse temperature. In questo modo tentiamo di garantire a tutti i cittadini il maggior comfort possibile, date le circostanze”.