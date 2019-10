Riscaldamento, a Bari termosifoni accesi dal 15 novembre

Si avvicina la stagione fredda ed è tempo di riaccendere i riscaldamenti. La data di accensione degli impianti però non è libera, ma è stabilita per legge e dipende dalla fascia climatica (sei in tutto) di appartenenza del proprio Comune. Bari rientra nella fascia C, per la quale l'uso degli impianti di riscaldamento è previsto dal 15 novembre 2019 al 31 marzo 2020, per un massimo di 10 ore giornaliere. Altri Comuni della provincia barese appartengono tuttavia a fasce diverse, per cui si consiglia di consultare la tabella sotto.



Il rispetto delle fasce è obbligatorio sia per i condomini che per le abitazioni indipendenti e in caso di accertamenti si rischiano delle multe.

Zona climatica Periodo di accensione Orario consentito* A 1° dicembre - 15 marzo 6 ore giornaliere B 1° dicembre - 31 marzo 8 ore giornaliere C 15 novembre - 31 marzo 10 ore giornaliere D 1° novembre - 15 aprile 12 ore giornaliere E 15 ottobre - 15 aprile 14 ore giornaliere F nessuna limitazione nessuna limitazione