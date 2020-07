Porta via due martelletti frangivetro dal treno, nello zaino anche marijuana: 17enne pizzicato dalla Polfer

Aveva nello zaino due martelletti frangivetro, dotazione di sicurezza a bordo dei treni. A tradire il 17enne, è stato lo zaino abbastanza voluminoso, che non è sfuggito agli agenti della Polfer in servizio nella stazione di Trani.

Controllato il contenuto della borsa, i poliziotti hanno così rinvenuto i due attrezzi, dotazione di sicurezza delle vetture che in caso di emergenza consente l’uscita dal convoglio, attraverso la rottura del cristallo dei finestrini. Gli ulteriori approfondimenti effettuati a bordo del treno da dove i ragazzi erano scesi, hanno permesso di verificare la mancanza dei due martelletti all’interno dei vagoni. Nello zaino, gli agenti hanno rinvenuto anche una bustina di cellophane, contenente oltre 5 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Il ragazzo è stato denunciato per ricettazione e segnalato anche per il possesso di stupefacente per uso personale.