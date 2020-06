In giro armato di coltello, bloccato in piazza Cesare Battisti: era scappato da una comunità per minori

Alla vista dei poliziotti, che lo hanno intercettato in piazza Cesare Battisti, ha avuto una reazione 'sospetta', che ha fatto così scattare il controllo dei poliziotti. Dalla perquisizione, è saltato fuori un coltello, di una tipologia proibita, celato all'interno di una manica. Il ragazzo è stato quindi condotto negli uffici della Polizia Scientifica: dagli accertamenti è risultato essere un 17enne romeno, con notizie di reato contro il patrimonio e una segnalazione di rintraccio a seguito di allontanamento da una comunità per minorenni sita ad Otranto, in cui era stato collocato dal Tribunale dei Minorenni e alla quale è stato riaffidato, oltre ad essere deferito all'Autorità giudiziaria per il reato di false dichiarazioni sull'identità personale e porto di strumenti atti ad offendere.

