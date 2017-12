Il 2017 barese: le notizie più importanti dell'anno che se ne va

Le fibrillazioni interne al clan Parisi, che segnano i primi mesi del 2017 con una serie di fatti di sangue al quartiere Japigia. Ma anche l'anno della ribalta internazionale per Bari, scelta come sede del G7 Finanze, e quello di due importanti cantieri destinati a cambiare il volto della città: il restyling di via Sparano e la bonifica della Fibronit. Che 2017 è stato per Bari? Di sicuro dodici mesi densi, intrisi di fatti di cronaca e di eventi. Ripercorriamoli insieme attraverso questa 'top 12' che racchiude le notizie più importanti dell'anno.