Scomparso 21enne barese: da due giorni nessuna notizia di Vito Lamanuzzi

Non si hanno notizie da sabato di Vito Lamanuzzi, 21enne del quartiere Libertà. Vito è stato visto l'ultima volta sabato sera nei pressi della stazione, zona che frequentava spesso, poi di lui si sono perse le tracce.

In queste ore familiari e amici stanno facendo girare appelli sui social, e la madre ha chiesto aiuto anche al Tg3 Puglia. Il ragazzo non avrebbe con sè carta d'identità né cellulare, ma, ha riferito la donna, in caso di ritardo nel rincasare trovava sempre il modo di avvisare i familiari. Proprio per questo, l'assenza di notizie da parte sua ha messo subito in allarme i genitori. Secondo quanto riferito da alcune persone, poi, prima della scomparsa, Vito sarebbe stato visto litigare con due uomini. Attraverso le telecamere del Tg3 la madre ha lanciato un appello ha chiunque possa aver visto Vito, o possa avere notizie su ciò che gli è successo.

Della scomparsa del giovane si sta interessando anche la trasmissione Chi l'ha visto, che ha pubblicato un annuncio sul proprio sito web. Sabato intorno alle 17 Vito sarebbe stato visto nei pressi della stazione dal padre, a cui ha chiesto 5 euro, senza specificare per cosa gli servissero. Poi nella serata sarebbe stato visto ancora nei pressi di un’enoteca in via Melo. Al momento della scomparsa Vito indossava un giubbotto di pelle nero e un cappello di lana nero.