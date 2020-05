In Puglia riaprono anche parchi acquatici e luna park: via libera da domani

C'è il via libera della Regione alla riapertura, da domani 25 maggio, anche parchi divertimento e attività corsistiche. E' quanto previsto da una nuova ordinanza che aggiorna le disposizioni già emanate nella scorsa settimana.



In particolare, nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida regionali, da domani potranno ripartire anche le attività di centri per corsi e lezioni individuali privati (a titolo di esempio lingue straniere, musica, fotografia etc) e le attività dei parchi tematici, parchi acquatici, luna-park e attrazioni dello spettacolo viaggiante.

A decorrere dal 25 maggio 2020 è inoltre consentito, per le attività ancora sospese, l’accesso alle strutture e agli spazi aziendali esclusivamente al personale impegnato in attività di allestimento, manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione, nonché a operatori economici ai quali sono commissionate tali attività finalizzate alla predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio propedeutiche a successive disposizioni di apertura.

Nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, nel territorio pugliese - ricorda la Regione - restano consentite le attività di pesca nelle acque interne (fiumi, laghi naturali e artificiali) e in mare (sia da imbarcazione che da terra che subacquea); le attività di allenamento e di addestramento di cani e cavalli in maneggi o zone autorizzate per l’addestramento, da parte di proprietari affidatari, allevatori e addestratori; la toelettatura animali; la ricerca e la raccolta di prodotti spontanei della terra (piante non legnose, frutti, funghi epigei e tartufi).

Il testo completo con le nuove disposizioni: NUOVA ORDINANZA REGIONE PUGLIA-2

