Ricercato dalle forze dell'ordine, si aggirava in stazione a Bari: preso 35enne

Doveva espiare una condanna a due mesi di reclusione, ma si aggirava in stazione a Bari. L'uomo, un 35enne di etnia rom, è stato intercettato dagli agenti della Polizia ferroviaria, che lo hanno notato mentre si aggirava nello scalo senza alcun apparente motivo.

Dall’interrogazione della Banca dati delle Forze di polizia, l’uomo, oltre ad annoverare numerosi precedenti penali, risultava da catturare in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione della Procura della Repubblica di Brindisi, dovendo espiare la pena dell’arresto di mesi 2 perché condannato per il reato di cui all’art. 2 della Legge 1423/1956, in quanto contravveniva al Foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Brindisi, in relazione a fatti avvenuti nel 2010 nella città di Fasano.

L’uomo, al termine degli accertamenti, è stato arrestato e condotto in carcere a Bari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.