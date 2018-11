Al Sacrario le celebrazioni per il 4 novembre: cerimonia con la presidente del Senato Casellati

Bambini e adulti sventolano le bandierine tricolore, al suono della Fanfara dell'Aeronautica militare. E' il Sacrario Militare dei Caduti d'Oltremare di Japigia ad accogliere le celebrazioni in occasione del 4 novembre, giornata dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate.

A Bari la presidente del Senato Casellati

Alla cerimonia di questa mattina partecipa anche, in rappresentanza del Presidente della Repubblica, la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che deporrà una corona d'alloro in onore di tutti i Caduti, nel giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Quella di Bari è una delle tre commemorazioni nazionali che ricordano i Caduti di tutte le guerre nel giorno dell'Unità Nazionale e giornata delle Forze Armate, nell'anno in cui si celebra il "Centenario della fine della Grande Guerra". A ricevere la seconda carica dello Stato, il Sottosegretario di Stato per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, Senatore Salvatore Giuliano, in rappresentanza del Governo, e il Comandante delle Scuole dell'Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea e del Presidio Militare di Bari, Generale di Squadra Aerea Umberto Baldi, in rappresentanza del Capo di Stato Maggiore della Difesa.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Fanfara e gonfaloni, poi la celebrazione della Messa

A rendere gli onori alla presidente del Senato una Compagnia d'Onore del 16° Stormo Protezione delle Forze dell'Aeronautica Militare di Martina Franca, con la propria Bandiera di Guerra, e la Fanfara del Comando Scuole dell'Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea renderanno gli onori al Presidente del Senato. Inoltre, un Reggimento Interforze renderà gli "Onori ai Caduti" sulle note del Piave intonato dalla Banda della Brigata Meccanizzata Pinerolo dell'Esercito Italiano. Alla cerimonia sono presenti autorità civili, religiose e militari, i Gonfaloni della Regione Puglia, della Città Metropolitana di Bari e del Comune di Bari, nonché i Labari delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma. Dopo la deposizione della corona d'alloro, la Santa Messa officiata dall'Arcivescovo della diocesi di Bari e Bitonto, Francesco Cacucci.