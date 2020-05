Cinquant'anni dallo Statuto dei lavoratori, a Bari una targa nell'ex Manifattura Tabacchi: "Luogo simbolo della città"

Bari celebra i 50 anni dall'approvazione dello Statuto dei Lavoratori con una cerimonia in un luogo simbolo per l'occupazione nella città: questa mattina, una breve cerimonia si è tenuta all'esterno dell'ex Manifattura Tabacchi, dove è stata scoperta una targa per ricordare l'approvazione, il 20 maggio di 50 anni fa, della legge 300/1970.

Una scelta fatta proprio per "ricordare un luogo simbolo che fino agli anni ’70 è stato un opificio in cui sono state impiegate migliaia di operai, in particolare donne giovanissime che quotidianamente confezionavano sigari e sigarette".

Alla cerimonia sono intervenuti il vicesindaco Eugenio Di Sciascio, il segretario generale Cgil Bari Gigia Bucci, il segretario generale Cisl Bari Giuseppe Boccuzzi, il segretario generale Uil Puglia e Bari-Bat Franco Busto e il direttore del dipartimento Giurisprudenza di Uniba Roberto Voza.

(Foto Fb Cgil Bari)