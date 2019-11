Ambulatorio riabilitativo del San Paolo chiuso da un anno per lavori: "I malati chiedono risposte"

E' chiuso ormai da un anno, dal novembre del 2018, l'ambulatorio riabilitativo del quartiere San Paolo di Bari. La struttura era stata resa indisponibile "temporaneamente per ristrutturazione" , da parte della Direzione Generale Asl Bari, con l'obiettivo riaprirla entro pochi mesi e cercando soluzioni al disagio inevitabile sulla cittadinanza.

L'ambulatorio invece, afferma Usppi Puglia, è in "evidente stato di abbandono" e gli utenti (tra loro pazienti con patologie neurologiche gravi, cardiopatici, anziani e obesi) sono costretti a spostarsi per ricevere un trattamento riabilitativo. Per giovedì 20 è previsto un incontro tra Usppi Puglia, Direzione Generale Asl Bari e una delegazione composta da lavoratori dipendneti e mamme di bimbi disabili.

“I disagi organizzativi a seguito della chiusura dell’ambulatorio, hanno colpito non solo gli utenti, ma anche i fisioterapisti addetti all’espletamento delle prestazioni domiciliari. – dichiara il segretario generale Usppi Nicola Brescia - Condizioni gravose e inaccettabili quelle che hanno dovuto subire i lavoratori per diversi mesi, dalla sistemazione logistica che non consentiva nemmeno l’utilizzo di servizi igienici appropriati, all’utilizzo delle 'proprie gambe”'per garantire le prestazioni a domicilio sfidando le intemperie

metereologiche invernali e il caldo insopportabile estivo. Prendiamo atto della volontà del DG di intraprendere un dialogo per risolvere al meglio e in tempi brevi questa delicata vertenza – conclude Brescia - Avvertendo il dg Sanguedolce che qualora non si dovesse pervenire ad un accordo con la riapertura dell’ambulatorio riabilitativo del S. Paolo, si inasprirà la vertenza".