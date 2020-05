Farmacia Territoriale dell'Asl Bari nell'ex Cto: accesso su prenotazione per evitare code e assembramenti

Nuove regole per gli accessi alla Farmacia Territoriale dell'Asl Bari nella sede dell'ex-Cto dove è possibile ritirare farmaci, dispositivi medici e alimenti. Al servizio si potrà accedere su prenotazione in modo tale da evitare code e assembramenti, all’esterno della sede, nel rispetto delle norme anti Covid e quindi nella tutela della salute pubblica.

Per prenotare l’accesso alla farmacia e/o il ritiro basta collegarsi al portale della ASL, consultare la pagina della farmacia territoriale di Bari e compilare la scheda on line al seguente link: https://forms.gle/ vhsL4H1Ri1UCs6bC7 Per chi non ha la possibilità di usare mezzi telematici, gli operatori della farmacia territoriale sono a disposizione dell' utenza anche telefonicamente: per prenotare il ritiro dei farmaci bisogna contattare i seguenti numeri di telefono 080. 5842299/2239, per la protesica e per gli alimenti basta rivolgersi al numero 080.5842279. Le linee telefoniche sono attive dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11.