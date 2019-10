Raid vandalico a San Pasquale: bruciati cassonetti dei rifiuti, danneggiata anche un'auto

Bidoni per la raccolta della carta e della plastica 'in fumo' nel quartiere San Pasquale di Bari_ ignoti, nella notte, hanno dato fuoco ad alcuni cassonetti di via Postiglione, danneggiando anche un'autovettura parcheggiata accanto. L'atto vandalico è stato segnalato dall'associazione Sos Città.

"Alcuni cittadini - spiegano Danilo Cancellaro e Dino Tartarino - ci hanno raccontato di un gruppo di ragazzi non troppo tranquilli che di notte si divertono compiendo atti vandalici proprio nel quartiere Carrassi" vicino San Pasquale. "Non sappiamo se sono gli stessi, - proseguono - ma quel che è certo è che la zona necessita di un maggiore controllo notturno per evitare danni e pericoli a cose e persone". Solo pochi giorni fa, nel mercato di Santa Scolastica, alcuni ragazzini avevano dato fuoco alle giostrine nel giardino.

"È davvero triste quanto accaduto - aggiungono Tartarino e Cancellaro -. Esprimiamo solidarietà al proprietario dell'automobile per i danni subiti, ma contemporaneamente chiediamo all'Amiu di ripristinare l'isola ecologica e agli organi competenti di attivarsi per monitorare la situazione perchè contro il vandalismo e l'illegalità bisogna sempre farsi trovare pronti" conclude Sos Città.