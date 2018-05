Nuovi 'occhi' tecnologici per la Polizia Locale, in arrivo i droni: "Più sicurezza e velocità d'intervento"

Guardare dall'alto per stanare discariche abusive, monitorare incendi, effettuare rilievi in caso di incidenti stradali e disastri, o anche alzare il livello di sicurezza in caso di grandi eventi, persino in diretta streaming con la sala operativa. La Polizia Locale di Bari si dota dei più innovativi strumenti tecnologici attraverso l'utilizzo dei droni. Comincerà nelle prossime settimane un corso che consentirà la formazione di quattro operatori per la guida delle macchine volanti dotate di telecamere. Il percorso si snoderà in tre fasi di apprendimento con relativi test da superare, al termine dei quali potranno entrare in servizio. Le lezioni saranno tenute da tecnici e operatori della scuola 'Ceraso' di Altamura.

Attendere qualche minuto: stiamo preparando il video... (0x1fd853d1)

'Occhi' ad alta risoluzione

La Polizia Locale si doterà al momento di due droni con telecamere 4k e risoluzione da 20 megapixel, consentendo, da altezze di 150 metri di controllare ogni minimo dettaglio, coprendo una distanza fino a 500 metri dall'operatore, scrutando fino a 150 metri di altezza. Si prevede che i velivoli entrino in servizio verso la fine dell'estate: "L' uso dei droni - spiega il comandante Michele Palumbo - è stato già sperimentato con successo dalle polizie locali a Milano e Torino. Potremmo controllare ciò che non é possibile dal basso, ad esempio nel caso di un incendio come quello di ieri a Ceglie. Con i droni potremmo raggiungere aree meno semplici da verificare, consentendo di guadagnare tempo in caso di necessità dì interventi tempestivi. Un'altra attività in cui utilizzare questi velivoli potrebbe essere quella dell'infortunistica stradale, controllando in anticipo il luogo del sinistro e coordinando i soccorsi. Non sarà un Grande Fratello - aggiunge Palumbo - ma un occhio amico al servizio dei cittadini".

Lotta all'abbandono selvaggio di rifiuti

Sicurezza, ma anche, per l'appunto, controllo del decoro, in una città dove le campagne spesso si trasformano in discariche: "É uno strumento in più - afferma l'assessore cittadino all'Ambiente, Pietro Petruzzelli -per tecnologizzare l'attività già proficua della Polizia Locale. In questo modo potremo presidiare sempre di più il territorio e combattere il fenomeno dell'abbandono selvaggio dei rifiuti". Gli sporcaccioni, in questo caso, sono avvisati.

I corsi previsti