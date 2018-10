Scoppia incendio in un negozio a Carrassi: fumo per strada e traffico in tilt

Un incendio é divampato attorno alle 20 in un negozio di ottica all'angolo tra via Pasubio e via Giulio Petroni, nel cuore del quartiere Carrassi di Bari.

Il fumo si é sprigionato all'esterno avvolgendo la strada e causando grossi problemi alla circolazione. Sul posto sono giunte squadre dei Vigili del Fuoco oltre alla Polizia. Non si segnalano al momento persone intossicate o ferite. Ignote, per ora, le cause del rogo.