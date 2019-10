La Lega contro Decaro sui centri sociali: "Il Comune paga le utenze mentre certi baresi dormono in auto"

"Ho visitato esternamente un centro sociale" di Bari "dove mi dicono che crei non pochi problemi e avrebbe delle utenze pagate dal Comune e dal sindaco Antonio Decaro. Mi dispiace e fa un po' schifo vedere tanti baresi che dormono in macchina mentre altri dei centri sociali occupano abusivamente uno spazio": a dichiararlo è il presidente federale della Lega Giovani, Luca Toccalini, che ha risposto alle domande dei giornalisti al termine della conferenza stampa del Carroccio in Comune, convocata per presentare il nuovo coordinatore Lega Giovani Puglia, Marco Volpe,

Toccalini, parlando proprio delle nuove generazioni, ha sottolineato l'im​portanza dell'educazione civica nelle scuole:"Avevamo portato a casa la reintroduzione per dare qualche regola di buon senso ai ragazzi e mi riferisco ad esempio a quelli dei centri sociali. Se preferiscono manifestare spaccando vetrine e imbrattando i muri delle nostre città, evidentemente qualche regola non l'hanno imparata. Il ministro Fioramonti ha deciso di rinviarla all'anno prossimo. D'altronde, quando si ha a che fare con un ministro che ci sta facendo rimpiangere Toninelli da un certo punto di vista, che decide, come prime proposte, di tassare le merendine e di togliere il crocefisso dalle nostre classi, siamo molto preoccupati" ha concluso Toccalini.