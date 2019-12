"Dacci i soldi o facciamo vedere le tue molestie", anziano ricattato per pochi euro: due arresti

Gli avrebbero estorto più volte somme di denaro, anche sotto la minaccia di un coltello e con il ricatto della diffusione di video in cui, secondo uno dei malviventi, vi sarebbero state avance sessuali nei confronti della sua compagna. I Carabinieri hanno arrestato a Corato, nel Barese, un 19enne e una 37enne.

I fatti risalgono a ottobre scorso e la vittima, un anziano di 83 anni, non avrebbe denunciato per paura della sua incolumità. Nel corso delle settimane, i due avrebbero agito in maniera sempre più insistente, dapprima chiedendo 10 euro, poi anche 70. Quindi le minacce con un coltello.

I militari sono quindi intervenuti:il 19enne, già arrestato per rapina, è finito in carcere mentre per la 37enne sono scattati gli arresti domiciliari.