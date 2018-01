Tre rapinatori irrompono in villa a Torre a Mare: pestato ragazzo 21enne

Un ragazzo di 21 anni é stato picchiato, nel tardo pomeriggio di oggi, da tre rapinatori che si erano introdotti in una villa di Torre a Mare. Il giovane, in quel momento, stava studiando quando i malviventi sarebbero entrati e lo avrebbero malmenato chiedendogli dove fosse la cassaforte di cui la casa, però, non era provvista. Il giovane é riuscito a chiamare un parente che ha avvertito la polizia. All'arrivo degli agenti, i rapinatori sono fuggiti via. Il 21enne, medicato dal 118, ha riportato una ferita al piede e lesioni al viso. Sull'episodio indaga la Squadra Mobile.