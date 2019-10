Colpi di pistola esplosi nel centro storico di Bitritto: feriti un passante e un pregiudicato

Sparatoria in pieno centro, questa sera a Bitritto, nel Barese: alcuni colpi di pistola sono stati esplosi attorno alle 20 in via Aporti, a pochi passi da un circolo ricreativo. Due persone sono rimaste ferite in modo grave e sono state trasportate in ospedale. Tra loro anche un passante e un pregiudicato, Attilio Gargaro, ritenuto vicino al clan Di Cosola. Alcuni proiettili esplosi nel corso della sparatoria anno distrutto i finestrini delle auto parcheggiate nelle vicinanze

Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, sono giunti i Carabinieri per i primi rilievi.

Aggiornato 21.40