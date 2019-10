Colpi di pistola in via Hahnemann: proiettile si conficca su terrazzo, illeso giovane

Un proiettile d'arma fa fuoco si è conficcato sul terrazzo di un'abitazione di via Hahnemann, nel quartiere San Pasquale di Bari, non lontano dall'ospedale Giovanni XXIII. Non è ancora chiara la dinamica dell'episodio, al vaglio della Polizia, verificatosi nel tardo pomeriggio di venerdì. Illeso, fortunatamente, il giovane che in quel momento si trovava nell'appartamento, che ha poi notato il muro 'bucato' dal proiettile, finito sul pavimento del terrazzo. L'ipotesi più accreditata è che i colpi possano essere stati esplosi nelle vicinanze, senza un bersaglio preciso, forse per provare un'arma.