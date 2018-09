Sparatoria tra la gente a Madonnella: giovane ferito da colpi di pistola

Agguato per le strade del quartiere Madonnella di Bari: una persona a bordo di un ciclomotore é rimasta ferita ad una gamba a seguito di una sparatoria avvenuta poco dopo le 21 in via Cattaro, tra i passanti che in quel momento passeggiavano per la zona. Sul posto é giunta la Squadra Mobile che ha effettuato i primi rilievi. Il ferito, 28 anni, colpito da due proiettili al ventre e ad un gluteo, é stato trasportato al Policlinico. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Secondo le prime informazioni, l'agguato sarebbe coninciato nelle vicinanze di via Dalmazia, vicino al palazzo della Città metropolitana.