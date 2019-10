VIDEO | Vandali in azione nel giardino del mercato di Santa Scolastica: così i ragazzini danno fuoco alle giostrine

In cerchio, attorno a una giostrina: prima bagnano la seduta con una bomboletta di deodorante, poi accendono il fuoco e ammirano lo 'spettacolo'. Siamo nei giardinetti del mercato di Santa Scolastica, tra i quartieri Carrassi e Poggiofranco di Bari dove a scena è stata ripresa da una passante che ha segnalato l'episodio vandalico. Poco prima, secondo il racconto della donna, altri ragazzini scorrazzavano liberamente nell'area verde a pochi passi dal mercato, rischiando anche di travolgere i passanti. I residenti chiedono telecamere e sorveglianza per evitare che si ripetano raid come quello della serata di ieri che, come risultato, hanno 'regalato' ai residenti una giostrina bruciata.