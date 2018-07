Tappeto di rifiuti sulla strada tra Loseto e Ceglie, residenti esasperati: "Stufi anche degli incendi nelle campagne"

Rifiuti abbandonati per strada, bustoni d'immondizia gettati da luridi che non hanno alcun rispetto del senso civico: la strada che collega Loseto, Adelfia, Ceglie e Valenzano è disseminata d'immondizia, come segnalato a BariToday da un residente del posto. Gli abitanti della zona sono esasperati e chiedono interventi per limitare quanto possibile un problema ormai cronico. I cittadini, inoltre, rilevano, per l'ennesima volta, la presenza di fumi e incendi, probabilmente dovuti a roghi di plastica e altri materiali simili. L'ultimo episodio si è verificato la notte scorsa con la puzza di bruciato che ha invaso in quartiere di Loseto, provocando disagi ai residenti che non potevano fare a meno di tenere le finestre aperte per via del caldo.