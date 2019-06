Teli per coltivazione dell'uva da tavola bruciati e gettati: la scoperta in un terreno di Rutigliano, denunciato proprietario

I Carabinieri Forestali hanno denunciato il proprietario di un terreno in località Torre Castiello, alla periferia di Rutigliano, nel Barese, dopo aver scoperto rifiuti abbandonati e bruciati. I militari hanno recuperato i resti di teli in plastica per la coltivazione dell'uva da tavola. Il materiale, esteso per 2,5 mc, era stato collocato in un immobile. Il proprietario del terreno è stato quindi deferito per attività di gestione di rifiuti non autorizzata e combustione illecita di rifiuti