Via l'ex casa del custode nel plesso 'Aldo Moro' di Santo Spirito, c'è l'ok del Comune: "Abbattuta in pochi mesi"

Sarà abbattuto entro la fine dell'anno la vecchia casa del custode dell'istituto comprensivo "Gabelli" a Santo Spirito. A rassicurare la dirigente scolastica sulla fattibilità dell'intervento è stato ieri l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, che ha effettuato ieri un sopralluogo all'interno del plesso di scuola media “Aldo Moro”, in via Dalmazia. Il manufatto è inutilizzato da anni e rischia di diventare un pericolo per gli alunni.

L'intervento sarà inserito nell'ambito dell'accordo quadro per la manutenzione degli edifici scolastici, attualmente in corso di aggiudicazione. "Successivamente - ha spiegato l'assessore - con una progettazione ad hoc, potremo anche riordinare gli spazi esterni dell’istituto, cercando soprattutto di razionalizzare i posti auto esterni e collegare via Dalmazia e via Luisi, la strada senza uscita che si trova alle spalle dell’immobile. Ciò permetterebbe anche di raggiungere l’accesso, da una via pubblica, a un vecchio campo di calcetto nelle vicinanze della scuola, rendendolo fruibile a tutti, in tutte le ore della giornata e a prescindere dagli orari scolastici”.

Giostrine nei giardini scolastici

L’assessore ha poi visitato i giardini collocati tra via Udine e via Napoli, dove è stata programmata l’esecuzione di una serie di interventi di ripristino delle attrezzature ludiche per bambini. Nei giardini in questione verrà installata un’altalena doppia e sarà rimossa una struttura non funzionante.

"Analoghe attività verranno eseguite - conclude Galasso - anche su altre aree giochi di questo Municipio, in particolare negli spazi esterni della scuola dell’infanzia L’albero azzurro a San Pio, nel parco Don Cosimo Stellacci a Santo Spirito, in piazza Capitaneo a Palese e in largo Francesco d’Itollo a Torricella, che saranno tutte interessate da interventi di riparazione e dall’installazione di nuove giostrine".