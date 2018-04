Auto abbatte passaggio a livello e resta 'imprigionata' sui binari: disagi sulla linea Ferrotramviaria

Disagi alla circolazione sulla linea Ferrotramviaria tra Bitonto e Terlizzi, a causa dell'abbattimento delle barriere di un passaggio a livello fa parte di un automobilista: questi non avrebbe rispettato la segnaletica stradale cercando ugualmente di passare e rimanendo imprigionato. L'episodio ha provocato ritardi sui treni; "E’ inaccettabile - spiega in una nota Ferrotramviaria - che ciò causi un disservizio sia a chi usa un veicolo sia a chi usa un treno. Il diritto alla mobilità viene leso per entrambe le categorie di viaggiatori. La sensazione di impotenza che pervade la Ferrotramviaria verrà prima o poi superata con il sopraggiungere della presa di coscienza che questo è un comportamento incosciente ed illegale".

