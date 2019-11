Abusi sessuali sui figli piccoli: violenze shock tra le mura di casa, marito e moglie accusati a condannati a 14 anni

Due coniugi baresi, marito e moglie di 39 e 36 anni, sono stati condannati a una pena di 14 anni e 4 mesi di reclusione poiché accusati di aver abusato di tre dei loro 5 figli minorenni. I bambini, all'epoca dei fatti contestati (2013) avevano tra i 7 e i 10 anni.

Il processo, celebratosi nel Tribunale di Bari, ha visto tra le parti civili i nonni affidatari e i tre minori, assistiti dagli avvocati Federica Pecorella, Italia Mendicini e Maria Rita Blasi. Riconosciuto un risarcimento danni da quantificare in un autonomo procedimento civile, con provvisionali immediatamente esecutive pari a 300 mila complessivamente per i tre minori e 100 mila per i nonni. L'accusa aveva chiesto per il padre una condanna a 7 anni di reclusione, poi raddoppiata. La difesa degli imputati, rappresentata dall'avvocato Franco Regina, ha annunciato che impugnerà la sentenza.

Le indagini della Procura, coordinate dal pm Domenico Minardi, vennero avviate quando la figlia di 9 anni della coppia raccontò ai nonni e agli assistenti sociali di aver subito abusi dal padre su una spiaggia barese durante l’incontro domenicale stabilito dal Tribunale per i Minorenni, che ha poi revocato la potestà genitoriale.