Chiosco abusivo in spiaggia a Torre a Mare, smantellata struttura a cala Settanni

Un chioschetto abusivo sulla spiaggia di Cala Settanni, a Torre a Mare. Sono state le segnalazioni di alcuni cittadini a far scattare l'intervento di Comune di Bari, Capitaneria di porto, Polizia Locale, Amiu Puglia e Cooperativa Sciva, con la rimozione, questa mattina, della struttura e delle attrezzature già posizionate in spiaggia.

"Chi pensava di approfittare in maniera abusiva della spiaggia di cala Settanni a Torre a Mare, oggi ha avuto un brutto risveglio - annuncia il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti - Il nostro territorio non si tocca! Inoltre ricordo a tutti che nel 1 Municipio i cittadini sono le prime sentinelle che collaborano con le istituzioni per garantire il rispetto del nostro territorio. Occhio".